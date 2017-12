São Caetano se concentra na Libertadores Mesmo sem chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, o São Caetano ainda tem muito o que fazer na competição. Segundo o matemático gaúcho Tristão Garcia, o time do técnico Tite tem 79% de chances de voltar a disputar a Copa Libertadores da América no próximo ano. Para isso, precisa conquistar cinco pontos nos próximos três jogos que terá pela frente. "Estamos perto da vaga, mas ainda ela não está garantida. Mais do que nunca precisamos nos conscientizar que esses três próximos jogos no Campeonato Brasileiro devem ser encarados como três decisões", avisou Tite. O primeiro deles acontece no próximo sábado, contra o Fluminense, no Maracanã. Depois, o time pega o Juventude, em Caxias, e recebe o Internacional, no ABC. Para o jogo no Rio de Janeiro, a maior novidade deverá ser a volta do atacante Adhemar, que não enfrentou o Goiás em virtude da expulsão contra o Bahia. Por outro lado, o zagueiro Serginho e o meia Marcinho deixaram o gramado na última rodada machucados e estão se recuperando no departamento médico. O caso que inspira mais cuidados é o de Marcinho, que diz ter sofrido um estiramento na coxa direita. Tite já avisou que só vai escalar o jogador se ele estiver com 100% de suas condições. Marcinho é o artilheiro do time no Brasileiro, com 13 gols. No último jogo ele voltou a atuar no meio-de-campo, mas disputou a maior parte dos jogos exercendo a função de segundo atacante.