São Caetano se concentra na reabilitação Sempre que pode o técnico Mário Sérgio, do São Caetano, não desperdiça a chance de elogiar seus jogadores. Não foi diferente nesta terça-feira quando ele recebeu o grupo depois da derrota para o Coritiba, por 2 a 0, no Paraná. Depois de alguns minutos de conversa, havia uma confiança total no grupo de que o time poderá se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro, no sábado, no Morumbi. A dinâmica de grupo tem funcionado bem no clube. Mário Sérgio acha que este método de trabalho aproxima a comissão técnica dos jogadores e o resultado aparece no campo. "Estamos com 24 pontos, em sétimo lugar, e bem próximo dos primeiros colocados. Nosso objetivo é ficar sempre neste bloco de frente", comentou o volante Ramalho, um dos homens de confiança do treinador. Dois jogadores estão riscados para este "jogo da recuperação": o zagueiro Dininho e o volante Marco Aurélio, ambos suspensos com três cartões amarelos. O zagueiro Gustavo, recuperado de contusão muscular, pode voltar a ser opção na defesa, enquanto Minei ro é a alternativa no meio campo. O time deve ser definido no coletivo de quinta-feira, marcado para a Chácara Santa Luzia, em Mauá. A escalação, porém, sairá somente momentos antes do jogo.