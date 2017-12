São Caetano se diz pronto para reação Num clima mais desanuviado, o São Caetano realizou seu coletivo-apronto para o jogo diante da Ponte Preta, domingo, às 18 horas, no Majestoso, em Campinas, pela 40ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tentativa de superar o trauma provocado pela morte do zagueiro Serginho, os jogadores falam em reabilitação após a inesperada derrota para o São Paulo, por 4 a 2, quarta-feira, no Morumbi. Para o lateral-direito Ânderson Lima, líder e capitão do time, "a situação está voltando aos poucos à normalidade". O goleiro Sílvio Luiz também acha que chegou a hora de "continuar a vida" e também de se recuperar das eventuais falhas que teve na última derrota. Ele só reconheceu a falha num dos gols, quando soltou a bola depois de ser atrapalhado pela luz dos refletores. "Mas vamos para Campinas para retomar nossa caminhada em busca do título", assegurou. O técnico Péricles Chamusca comandou o coletivo à tarde e praticamente definiu o time, com três mudanças. Na defesa acontece a entrada de Gustavo, após cumprir suspensão, ao lado de Marco Aurélio e Dininho. Assim, Ceará volta a atuar como lateral-esquerdo improvisado. No meio campo, Marcelo Mattos deve entrar na vaga de Paulo Miranda, embora ainda exista uma pequena indefinição. No ataque, Fernando Baiano é mesmo o mais cotado para substituir a Fabrício Carvalho, artilheiro do time com 14 gols, mas que cumprirá suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Warley é a outra opção. NO treino, o time treinou das duas formas. Os jogadores participarão do recreativo nesta manhã de sábado, com a expectativa de que haja um pouco mais de descontração. "Tenho certeza de que o time vai reagir positivamente em Campinas", comentou Chamusca. O São Caetano precisa mesmo retomar sua briga pelas primeiras posições. Com 65 pontos, o Azulão ocupa a quinta posição, embora tenha um jogo a menos do que seus concorrentes. O jogo com o Paraná foi transferido para dia 10, quarta-feira, no ABC.