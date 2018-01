São Caetano se empolga com a boa fase As últimas três vitórias consecutivas, contra Corinthians, Santos e Vitória, deram ao São Caetano uma situação privilegiada na classificação do Campeonato Brasileiro. O time está em 6º lugar, com 24 pontos, o mesmo que Coritiba e Santos, que levam vantagem nos critérios de desempate. Mas o São Caetano está há seis jogos sem perder e tem a melhor defesa do campeonato, ao lado do Santos, com 13 gols sofridos. "Nosso time é simples. Não é favorito ao título, mas vai lutar até o fim por uma posição melhor. Em todos jogos que entrarmos em campo, nós vamos visar a conquista de pontos", afirmou o técnico Mário Sérgio. O próximo jogo será contra o Coritiba, sábado, em Curitiba, num confronto que, teoricamente, vale seis pontos, já que os dois times estão empatados na classificação. Mário Sérgio terá praticamente todo o elenco à sua disposição. O meia Marco Aurélio já cumpriu sua segunda partida de suspensão e poderá voltar à equipe. A única baixa será o meia Marcelo Mattos, que está defendendo a seleção brasileira Sub-20.