São Caetano se inspira no Grêmio para surpreender O Grêmio de 2005, que conseguiu uma impressionante vitória por 1 a 0 contra o Náutico com apenas sete jogadores em campo e na casa do adversário, foi a inspiração do São Caetano para a partida deste sábado contra o São Paulo. Assistindo ao filme ?Batalha dos Aflitos?, que mostra a última partida do time gaúcho na Série B daquele ano - e a conseqüente promoção para a primeira divisão nacional -, o time do ABC se preparou para enfrentar sua própria guerra, esta no Estádio do Morumbi. ?No vestiário falamos muitos de superação, daqueles atletas que fizeram diferença. Mostramos aquele filme do Grêmio, um grande trecho que mostra que com paciência, trabalho e competência, principalmente na base da superação, os jogadores acabaram buscando o resultado?, revelou o técnico Dorival Júnior. Ao fim da partida, os jogadores do São Caetano comemoravam com a pequenina torcida azul. A goleada foi um resultado inimaginável para o time do ABC, embora não duvidasse que a vitória era possível. ?A gente escutou muita coisa durante a semana e colocamos tudo isso dentro do campo?, desabafou o meia Douglas. Ainda mais lembrando que o São Caetano vem de duas temporadas péssimas, que culminaram no rebaixamento à Série B do Brasileiro em 2006. ?Nosso maior mérito foi nunca desistir?, disse o goleiro Luiz. ?Desde o começo do ano muita gente desconfiou de nós, mas no olho no olho, você vê que os caras estão querendo vencer. E fazer esse resultado dentro de um Morumbi lotado é um gostinho muito bom.? Vale lembrar que, em 2004, quando foi campeão estadual, o caminho do São Caetano rumo ao título começou no Estádio do Morumbi, com uma vitória sobre o mesmo adversário deste sábado. À época, a equipe comandada por Muricy Ramalho derrotou os donos da casa por 2 a 0, com dois gols de Fabrício Carvalho, pelas quartas-de-final do torneio. Posteriormente, a vitória frente ao Paulista, na decisão, deu à equipe do ABC seu primeiro título expressivo em 18 anos de história. O técnico Dorival Júnior tem currículo de respeito quando o assunto é decisão estadual. Nos seus curtos três anos de carreira, comemorou títulos em todos. Em 2004, venceu com o Figueirense. Em 2005, comemorou com o Fortaleza e, no ano passado, viu o Sport ser campeão. Neste sábado, para chegar à quarta decisão consecutiva, acabou superando seu ´professor´. A carreira de Júnior começou justamente como auxiliar de Muricy, no Figueirense. Para o primeiro jogo das finais, no próximo domingo, Dorival Júnior não poderá contar com dois importantes jogadores: o volante Glaydson e o meia Canindé levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.