São Caetano se interessa por Marcel O São Caetano tem interesse no meia Marcel, do Palmeiras, desde que ele esteja fora dos planos no Palestra Itália. O volante Claudecir, um dos liberados nesta semana, já assinou contrato com o Azulão e vai se integrar ao elenco na próxima segunda-feira. O técnico Estevam Soares foi consultado sobre os dois reforços e os aprovou. Marcel chegou ao Palmeiras, quando Estevam ainda dirigia o time da capital. "O Claudecir todos conhecem bem, quanto ao Marcel é um jogador que pode nos ser útil", confirmou. A delegação retornou nesta sexta-feira de Jarinu, onde esteve concentrado desde o início da semana. O trabalho de reforço físico será complementado na próxima semana, com um novo período de isolamento, desta vez num CT em Itu. Lá, o time começará a ser definido para enfrentar o Brasiliense, no dia 11, no ABC, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira cedo, o Azulão fez um jogo-treino contra o Guarani B, que terminou em 3 a 3. O principal destaque foi o atacante Dimba, autor de dois gols - o outro foi marcado pelo ala Renaldo. Nesta atividade, Estevam não escalou o goleiro Sílvio Luís, além dos zagueiros Douglas e Gustavo, que estão suspensos. E também poupou os zagueiros Thiago e Neto, além do ala-direito Alessandro, com dores musculares.