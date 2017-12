São Caetano se mobiliza para a Liga A participação do São Caetano na Liga Rio-São Paulo do ano que vem está sendo ?costurada? nos bastidores. A garantia foi dada pelo prefeito da cidade do ABC, Luís Tortorello, confirmando também ter a palavra do presidente da Federação Paulista de Futebol, Eduardo José Farah, de que, em caso de rebaixamento do Botafogo de Ribeirão Preto para segunda divisão, o São Caetano ocupará a nona vaga destinada ao Estado de São Paulo. Leia mais no Jornal da Tarde