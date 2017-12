São Caetano se prepara em alto astral Em alto astral, o São Caetano está pronto para enfrentar o Botafogo, domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo, no estádio Caio Martins, em Niterói. O time será o mesmo que venceu o Cobreloa, por 3 a 0, quinta-feira, assumindo a liderança isolada do Grupo 1 da Taça Libertadores. Segundo o técnico Jair Picerni, as duas competições são prioridade dentro do clube. "Nos preparamos para ser campeões destes dois campeonatos. E estamos no caminho certo", explicou Jair Picerni, garantindo que seu time está num ritmo forte e, por isso mesmo, conquistando vitórias. No Rio-São Paulo o Azulão é quarto colocado com 16 pontos, mesmo número do time carioca, que perde nos critérios de desempate. O São Caetano tem cinco vitórias contra quatro do Botafogo. Sem problemas de contusão ou suspensão, Picerni confirmou, nesta sexta-feira à tarde, que não mudará nada no time, que venceu seus últimos três jogos contra América, Ponte Preta e Vasco da Gama. Os jogadores participarão de um rachão neste sábado cedo no estádio Anacleto Campanella e à tarde seguem para o Rio de Janeiro. Pela Libertadores, o São Caetano lidera o Grupo 1 com nove pontos, seguido pelo Cerro Porteño com sete; Cobreloa com seis e Alianza de Lima com apenas um ponto. Os dois primeiros colocados continuam brigando pelo título.