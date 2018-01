São Caetano se reapresenta segunda O elenco do São Caetano se apresenta na próxima segunda-feira, às 10 horas, no estádio Anacleto Campanella, para iniciar os treinamentos e avaliações físicas na Unicid (Universidade Cidade de São Paulo). Só então, a diretoria promete anunciar os reforços para a temporada de 2003. Todos os testes serão realizados até o dia 20, quando os jogadores recebem mais duas semanas de folga. Aí, a volta ao trabalho acontece dia 3 de janeiro, já na pré-temporada, ainda sem local definido. Quanto ao elenco para 2003, o técnico Mário Sérgio se reuniu com a diretoria do clube na manhã desta sexta-feira para passar uma lista de reforços. Por enquanto, a única contratação confirmada é a do lateral-direito Rafael. Os volantes Marco Aurélio, ex-Palmeiras, e Ramalho, do Bahia, também são nomes praticamente certos. Rafael, que atuou durante toda a temporada pelo São Paulo, foi devolvido ao Guarani, que o repassou ao São Caetano como parte de pagamento das negociações que levaram o meia Esquerdinha e o atacante Wágner ao Brinco de Ouro.