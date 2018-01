São Caetano se refugia em Jarinu Pensando exclusivamente no Campeonato Brasileiro o elenco do São Caetano viajou nesta terça-feira para Jarinu, onde ficará até momentos antes da partida contra a Portuguesa, no Canindé, na despedida do Campeonato Paulista. Classificado para Copa do Brasil 2006, o Azulão não tem mais nenhum objetivo no Paulistão a não ser cumprir tabela. O Azulão é o quarto colocado no Campeonato Paulista com 32 pontos ganhos. Esta inter-temporada servirá para o técnico Estevam Soares preparar o time para a estréia no Campeonato Brasileiro, no próximo dia 23, contra o Palmeiras, no estádio Anacleto Campanella. "Vamos aproveitar estes dias para zerar o condicionamento físico do elenco. O Brasileirão está próximo e precisamos estar com tudo em ordem pra o primeiro jogo", comentou o treinador, que não poderá contar apenas com o volante Paulo Miranda para o jogo diante da Lusa. Sobre reforços, pouco se comenta. Somente o lateral-direito Renaldo e o lateral-esquerdo Tiago Amaral, do Comercial-SP, estão contratados.