São Caetano segue a rotina de treinos O São Caetano continua treinando em dois períodos, numa rotina que parece não ter fim. O técnico Mário Sérgio lamenta a falta de ritmo de jogo, uma vez que o time está parado desde a eliminação no Campeonato Paulista, há duas semanas, mas acha que "o profissionalismo está acima de tudo". É com esta certeza que o time aguarda com expectativa a participação na segunda fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo-RJ, e depois a estréia no Campeonato Brasileiro, dia 30 de março, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Os dois jogos contra o Botafogo devem ser confirmados para os dias 19 e 26, segundo a própria assessoria de comunicação do clube. O primeiro no ABC e o segundo no Rio. ?Vamos sentir a falta de jogo, mas, por outro lado, estamos aprimorando a parte física e tática", assegura o treinador. Depois de perder o atacante Robert para o Spartak de Moscou, a diretoria ainda não se manifestou sobre a vinda de possíveis reforços para o Campeonato Brasileiro. Denni e Nunes, ambos do Santo André, continuam como boas opções para o ataque.