São Caetano segura pressão do Paraná e empata fora

Apesar do tropeço em casa, o Paraná manteve a invencibilidade, com quatro pontos, já que vinha de vitória sobre o ABC, por 2 a 0, fora de casa. Já os paulistas acumulam o segundo empate seguido e seguem na parte inferior da tabela.

Com um futebol ofensivo e pressionando a saída de bola do São Caetano, o Paraná dominou praticamente o jogo todo. Sem muitas alternativas, o São Caetano abusou das faltas e deixou o gramado com sete cartões amarelos, contra apenas um do adversário.

Mesmo com a toda a superioridade, o time paranaense não conseguiu chegar ao gol. A melhor oportunidade aconteceu aos 35 minutos do segundo tempo. O meia Fernando Gabriel, do Paraná, finalizou de dentro da área e o zagueiro Luiz Eduardo salvou os visitantes em cima da linha.

Na próxima sexta-feira, às 21h50, o Paraná volta a campo para enfrentar o Oeste, no Estádio dos Amaros, em Itápolis. O São Caetano encara a Chapecoense, no sábado, às 21 horas, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 0 x 0 SÃO CAETANO

PARANÁ - Luis Carlos; Roniery, Anderson, Brinner e Paulinho (Fernando Gabriel); Cambará, Ricardo Conceição, Lúcio Flávio, Rubinho (Carlinhos) e Ronaldo Mendes (Léo); JJ Morales. Técnico: Dado Cavalcanti.

SÃO CAETANO - Rafael Santos; Douglas Grolli, Luiz Eduardo e Leandro Carvalho; Samuel Xavier, Dudu (Moradei), Wágner Carioca (Pirão), Danilo Bueno e Diego (Renato); Danielzinho e Geovane. Técnico: Marcelo Veiga.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho (Paraná); Danilo Bueno, Luiz Eduardo, Samuel Xavier, Dudu, Diego, Renato e Danielzinho (São Caetano).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA - R$ 26.420,00.

PÚBLICO - 1.635 pagantes.

LOCAL - Vila Olímpica, em Curitiba (PR).