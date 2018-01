São Caetano sem Daniel no Paulista O zagueiro do São Caetano, Daniel, está fora da disputa do Campeonato Paulista. O jogador foi submetido à uma operação no púbis, sexta-feira, e ficará pelo menos dois meses longe dos gramados. Daniel vinha reclamando das dores no púbis desde o final do ano passado. Nos treinamentos na Estância Santa Luzia, em Mauá, neste ano, na pré-temporada do time, as dores aumentaram e o departamento médico decidiu operá-lo. Para a posição, o técnico Mário Sérgio vai improvisar o volante Marco Aurélio para atuar ao lado de Dininho. Outra novidade será na lateral-esquerda, onde o treinador irá usar o atacante Zé Carlos na posição. A diretoria do São Caetano confirmou que nenhum reforço mais será contratado. Mário Sérgio ainda esperava a vinda de um centroavante.