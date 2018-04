São Caetano sem esquema definido Sem tempo para treinar, o time do São Caetano que vai enfrentar o Flamengo, domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella, será definido somente após um treino tático programado marcado para sábado. O técnico Péricles Chamusca tem todo o elenco à disposição, mas prefere deixar no ar uma dúvida sobre o esquema tático que vai usar. Chamusca tem variado o esquema e parece que o time não tem sentido a diferença. No empate com o Juventude por 2 a 2, na última rodada do Campeonato Brasileiro, em Caxias do Sul, o São Caetano teve três zagueiros. Já na vitória sobre o Coritiba por 2 a 1, quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, o treinador optou pelo 4-4-2. "O grupo de jogadores tem respondido bem às nossas solicitações. É um grupo inteligente e que responde rápido", explicou o técnico. O volante Marcelo Mattos já pode ser escalado, uma vez que precisava cumprir uma partida de suspensão pela Copa Sul-Americana, devido à sua expulsão ainda na competição do ano passado. Mas a tendência é que Paulo Miranda continue como titular no meio-de-campo.