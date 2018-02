São Caetano: sem medo da pressão Para o técnico do São Caetano, Muricy Ramalho, o fato do time precisar vencer o Juventude para se igualar aos líderes não pode significar uma forte pressão sob os jogadores. Ele entende que "no futebol existe sempre a obrigação de vencer e quem não se acostuma com isso deve mudar de profissão". Mas o técnico reafirmou a necessidade de aproveitar a chance de receber o Juventude, quinta-feira, no estádio Anacleto Campanella, para somar três pontos e esquecer a decepção pelo empate de 1 a 1 com o Palmeiras, na última rodada. Se vencer, o Azulão chegará aos 18 pontos, se igualando aos demais líderes: Criciúma, Figueirense, São Paulo e Cruzeiro. Este jogo seria disputado na terceira rodada, mas acabou adiado por causa da participação do time na Taça Libertadores da América. O único desfalque será o zagueiro Dininho, que foi expulso ao se desentender com Élson. A expulsão de Dininho causou surpresa, porque ele não é conhecido como zagueiro indisciplinado. "Na hora perdi a paciência, porque o Élson tinha pisado na minha mão. Daí falei grosso com ele, mas sem maldade", explicou. Ele não era expulso desde a final do Módulo Amarelo da Copa João Havelange, em 2000, quando o Azulão perdeu para o Paraná. Dininho cumprirá suspensão automática e deverá ser substituído por Thiago ou Gustavo. A definição do time poderá acontecer nesta quarta-feira à tarde, quando está programado um tático, seguido de coletivo, no gramado do estádio Anacleto Campanella. Apesar do estado do gramado não ser bom após passar por uma reforma, Muricy Ramalho não abre mão de treinar no lugar do jogo. "Se não perdemos a vantagem de atuar em casa", argumentou.