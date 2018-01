São Caetano sem pressa para contratar Ao contrário de outros anos, quando o São Caetano anunciava contratações de peso, a diretoria está mais contida neste início de 2005. Até agora, apenas cinco reforços foram anunciados. Nesta terça-feira, o nome do volante Pingo foi cogitado. O jogador disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Atlético-PR, mas seu atestado liberatório ainda pertence ao Corinthians. O técnico Zetti, que substituiu a Péricles Chamusca, que se transferiu ao Goiás, por enquanto pode contar com o zagueiro Neto, ex-Juventude, o volante Zé Luís e o lateral Alessandro, ambos do Atlético-MG, o atacante Adhemar, repatriado do futebol coreano e o zagueiro Ronaldo Angelim, que estava no Fortaleza. Existe a possibilidade também do atacante Edson Pelé, ex-Portuguesa e Corinthians, ser anunciado nas próximas horas. Enquanto a diretoria acerta com jogadores pouco conhecidos, o time continua perdendo jogadores. O próximo que pode deixar o Anacleto Campanella é o lateral-esquerdo Triguinho. O jogador está negociando sua transferência para o Palmeiras. Antes dele, nove jogadores já haviam deixado o São Caetano. Dentre eles o zagueiro Dininho, que foi para o Japão e o volante Mineiro, que acertou com o São Paulo.