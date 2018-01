São Caetano será definido só na sexta Fisionomia fechada, de poucas palavras, o técnico Estevam Soares não quis antecipar como vai montar o São Caetano para o jogo contra o Internacional, domingo, no Estádio Beira Rio, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pensando em mudanças o técnico, porém, empurrou as definições para o coletivo de sexta-feira. "É muito cedo da gente dizer alguma coisa. Mas vamos acertar o posicionamento, principalmente na marcação", afirmou Soares, decepcionado pela derrota para o Santos, por 3 a 1, que o deixou com os mesmos 14 pontos, mas na nona posição. O zagueiro Thiago será baixa, por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Aproveitando a longa semana de trabalho, a diretoria em ação conjunta com a comissão técnica, programou para esta quarta-feira uma palestra para que os jogadores consigam entender melhor as mudanças nas interpretações da regra de futebol. Por decisão da FIFA, a partir do dia 1° de julho algumas interpretações de regras básicas do futebol serão alteradas, como impedimento e carrinho, por exemplo. Membros da comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol irão ao estádio Anacleto Campanella, para explicar as alterações e tirar possíveis dúvidas dos atletas. Para o técnico Estevam Soares a medida é boa e pode render bons frutos ao elenco. "É sempre bom nós estarmos antenados nas mudanças de regra. O jogador já vai entrar em campo ciente dos limites que a alteração impõe", disse o treinador.