São Caetano será definido só na sexta O técnico Cuca só deve definir no coletivo de sexta-feira o esquema tático que usará no jogo decisivo contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Há a possibilidade da manutenção do 3-5-2 ou então a opção pelo tradicional 4-4-2. Com 49 pontos e ameaçado pelo rebaixamento, o time do ABC precisa pelo menos de um empate para evitar o rebaixamento para a Série B. O volante Paulo Miranda está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Coritiba. Por outro lado, outros dois jogadores desta posição vão voltar: Zé Luís, recuperado de uma lesão na coxa direita, e Júlio César, que cumpriu suspensão automática. Se ambos entrarem no time, quem sairá é o zagueiro Neto. Cuca, porém, não parece preocupado com a entrada ou saída deste ou daquele jogador. Ele continua batendo na tecla de que o "time precisa ter espírito de decisão e levar isso para o campo". Cuca não tem dúvida de que o jogo no Mineirão será "mais de coração do que de técnica", independente da disposição do adversário de escalar um time misto.