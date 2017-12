São Caetano: seriedade contra mistão Determinado a se manter na briga direta pelo título do Campeonato Brasileiro, o São Caetano enfrenta o Internacional, neste domingo, às 18 horas no estádio Beira Rio. O Azulão tentará sua quarta vitória consecutiva para melhorar sua situação na tabela. Com 74 pontos, em terceiro lugar, também torcerá por um tropeço do líder Atlético-PR diante da Ponte Preta, em Campinas. O técnico Péricles Chamusca prefere ser mais cauteloso, guardando suas energias para o confronto com o time gaúcho, que anunciou usar um time misto depois de priorizar a disputa da Copa Sul-Americana. "Nós precisamos vencer para ficar no páreo e não podemos menosprezar o adversário, mesmo com alguns reservas. Quem entra, sempre se supera e ninguém vence antes do jogo", ressalta o treinador. Ele também reforçou a sua confiança nos jogadores: "Superamos um momento muito difícil, que foi a perda do Serginh o, agora temos que dar o máximo para buscar este título". O time sofrerá duas mudanças em relação ao que goleou o Cruzeiro, por 4 a 1, na última rodada. O lateral-esquerdo Triguinho recebeu o terceiro cartão e cumprirá suspensão. Ceará será deslocado para suprir a ausência, com o volante Paulo Miranda sendo improvisado na lateral direita. No meio da defesa, Thiago retorna depois de 40 dias afastado por uma distensão muscular. Ele entra no lugar de Marcos Aurélio. Dois jogadores deram susto no coletivo de sexta-feira, mas devem jogar: o zagueiro Dininho e o atacante Fabrício Carvalho, sentindo dores musculares. Marcos Aurélio e Euller, respectivamente, estão de sobreaviso.