São Caetano só com mudanças naturais Mesmo adotando um discurso bastante reticente, o técnico Tite, do São Caetano, praticamente confirmou que vai promover apenas duas "mudanças naturais" no time que enfrenta o Paysandu, domingo à tarde, em Belém, pelo Campeonato Brasileiro. Elivélton deve entrar no lugar do ala-esquerdo Zé Carlos, suspenso com três cartões amarelos, enquanto Luis Carlos Capixaba, após cumprir suspensão automática, tem sua volta confirmada por ser o titular. Neste caso, o time sofrerá uma mudança tática, uma vez que na vitória de 1 a 0 sobre o Vasco da Gama o time atuou praticamente no esquema 3-4-3. Marcinho foi recuado para a armação de jogadas no meio campo, com Warley entrando no ataque ao lado de Adhemar. Quem deve mesmo voltar a ser opção no banco é Warley. "O Marcinho vem executando bem a função lá na frente, tanto que ele é nosso artilheiro", justificou o técnico. Marcinho já marcou 10 gols, mas não se importa em atuar no meio campo. "Nos tempos em que jogava no Paulista de Jundiaí ficava mais atrás. Mesmo assim, marcava muitos gols", lembra, animado. Desde domingo treinando em Monte Sião, cidade no sul de Minas Gerais, o São Caetano volta ao ABC nesta quinta-feira e no dia seguinte embarca para Belém. O time ocupa a sétima posição, com 45 pontos.