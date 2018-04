São Caetano só empata sem gols e não entra no G-4

Duas das melhores defesas do Campeonato Brasileiro da Série B, São Caetano e Ceará comprovaram a força de suas retaguardas ao empatarem sem gols nesta sexta-feira, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela continuação da 26.ª rodada. O resultado foi melhor para os cearenses.

Com 44 pontos, o time alvinegro manteve a quarta posição e segue mais próximo da elite do Campeonato Brasileiro. Já o São Caetano é o quinto colocado, com 41, e perdeu a chance de entrar de vez no G-4, o grupo de acesso.

Precisando apenas da vitória para desbancar o rival, o São Caetano pressionou durante todo o primeiro tempo. Foram cinco chances criadas, mas muitos erros de finalização. Eduardo Ramos, duas vezes, Roger e Xuxa tentaram, mas não conseguiram marcar.

Na segunda etapa, o Ceará equilibrou as ações e teve chances para abrir o placar com o experiente Mota. Com o tempo, porém, a partida tornou-se burocrática, já que os cearenses quiseram apenas manter o resultado, considerado bom fora de casa. O São Caetano tentou marcar, mas não obteve sucesso.

Na próxima rodada, os paulistas terão outro confronto direto. Novamente em casa, enfrentam o Guarani, na próxima terça, às 21 horas. No mesmo dia, o Ceará enfrenta o Campinense, em Campina Grande, às 19h30.

SÃO CAETANO 0 X 0 CEARÁ

São Caetano - Luiz; Nego (Wendell), Douglas, Marcelo Batatais e Bruno Recife; Diogo Orlando, Jairo, Roger e Eduardo Ramos (Damián Luna); Xuxa e Washington (Hugo). Técnico: Antônio Carlos

Ceará - Lopes; Boiadeiro, Fabrício, Erivélton e Fábio Vidal; Michel (Careca), João Marcos, Heleno e Geraldo; Wellington Amorim (Misael) e Mota(Rômulo). Técnico: Paulo César Gusmão

Cartões amarelos - Roger (São Caetano); Fábio Vidal (Ceará)

Árbitro - Luis Antônio Silva dos Santos (RJ)

Renda - R$ 16.771,00

Público - 2.327 pagantes

Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)