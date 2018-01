São Caetano: só joga quem treina O meia Marcinho, ex-Corinthians, e o atacante Robert, que servem a seleção brasileira Sub-23 no torneio internacional no Catar terão que suar a camisa antes de ganharem as camisas de titulares no São Caetano. O recado foi dado pelo técnico Mário Sérgio, que acompanhou de perto o rendimento do elenco na pré-temporada. Conhecido nos tempos de jogador como indisciplinado e até displicente, Mário Sérgio demonstra um comportamento totalmente diferente como técnico. Ele sempre mantém a preocupação em ser justo em suas posturas diante dos jogadores, mesmo que estes tenham mais condição técnica do que outros. "Os dois vão vir da seleção sem o mesmo ritmo físico dos companheiros. Então, primeiro, precisam treinar para recuperar o tempo perdido. Só depois é que entrarão no time", avisa o treinador. Depois de folgar no final de semana, os jogadores do Azulão se apresentaram nesta segunda-feira e retornaram à tarde para a concentração em Mauá, onde ficarão até a estréia no Campeonato Paulista, dia 26, domingo, contra a Portuguesa de Desportos, no Canindé.