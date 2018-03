São Caetano só pensa em vencer o Atlético-MG Longe de ser reconhecido, como no ano passado, por sua regularidade, o São Caetano só pensa em vitória contra o Atlético Mineiro, neste sábado, às 16 horas, no Estádio Anacleto Campanella. A recuperação dentro do Campeonato Brasileiro passa a ser uma necessidade para um time que, cada vez mais, vai ficando descaracterizado dentro de campo. O Azulão tem 10 pontos na 14ª posição, enquanto o time mineiro soma 14 pontos, em quarto lugar. A irregularidade do time só é superada pela inconstância do técnico Mário Sérgio, que escala um time a cada jogo, abusando das variações táticas. As vezes ficam de fora jogadores de alta qualidade técnica, como Mineiro e Anaílson que não foram escalados na derrota para o Figueirense, por 3 a 0, na última rodada. As improvisações também estão alterando as características de vários jogadores, como o atacante Marcinho que sempre é obrigado a marcar os volantes adversários. Ele estava machucado, mas deve voltar. Quem está com sua vaga ameaçada é Adhemar, que parece não ter ânimo suficiente para superar a má fase e a falta de gols. Há quase três meses ele não comemora um gol. "Nem lembro quando marquei o último gol", brinca o atacante, que deixou sua marca na vitória sobre o Marília, por 5 a 1, no dia 23 de fevereiro, ainda pelo Campeonato Paulista. Cabisbaixo, Adhemar pode perder a vaga para Anaílson, herói da última vitória em casa, por 2 a 0, sobre o Paysandu, quando marcou os dois gols. Outro que tenta dar a volta por cima é o goleiro Silvio Luiz, personagem do "frango" da rodada, quando deixou a bola passar por entre suas pernas. "O negócio é esquecer o passado e pensar no futuro", resigna-se o goleiro. O ala-esquerdo Elivélton, ex-Ponte Preta, e o zagueiro Tiago, ex-Paulista, podem finalmente estrear nos lugares, respectivamente, de Zé Carlos e Serginho, que cumprem suspensão automática por expulsão. No meio-campo, o único titular é Luís Carlos Capixaba. A escalação do time, porém, dependerá também da opção tática - 4-4-2 ou 3-5-2 - testada no coletivo de quinta-feira. Nesta sexta-feira cedo houve apenas um técnico-tático leve em Mauá, onde o time está concentrado.