São Caetano só pensa no Brasileiro O São Caetano promete nesta semana já se concentrar no planejamento do Campeonato Brasileiro da Série A. A diretoria e a comissão técnica se deram por satisfeitos pela vaga assegurada na Copa do Brasil de 2006, após a vitória de 3 a 2 sobre o Mogi Mirim, no último domingo, que deixou o Azulão com 32 pontos, em quarto lugar. O técnico Estevam Soares, satisfeito, deu folga para os jogadores nesta segunda-feira e não escondeu a confiança no futuro: "Cumprirmos nossa primeira meta. Agora vamos pensar no segundo objetivo do ano, que é o Brasileiro". Por enquanto, a diretoria está mantendo a política de arriscar no bom e barato. O primeiro reforço confirmado é Renaldo, atacante de 20 anos, destaque do Iraty, do Paraná, mas que já passou por Mirassol e Santo André no futebol paulista. Mas continuam as especulações com respeito às eventuais saídas de jogadores. O meia Marcinho estaria sendo negociado com o Santos. Antes de pensar no Brasileiro, o São Caetano vai enfrentar a Portuguesa, domingo, no Canindé. É provável que Estevam Soares teste alguns jogadores que não vinham tendo chance entre os titulares.