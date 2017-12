São Caetano só pensa no Coritiba O São Caetano não quer correr o risco de chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro correndo risco de ser rebaixado para a Série B. Por isso vai concentrar todas suas energias para o jogo contra o Coritiba, domingo, no Estádio Anacleto Campanella, pela penúltima rodada. O técnico Cuca já avisou os jogadores sobre seus planos, e que espera muito empenho, e deseja contar também com o apoio da torcida. "É hora do torcedor se unir com o time", diz Cuca, lembrando que os paranaenses são adversários diretos na briga para escapar do rebaixamento. Dependendo da combinação de resultados, uma vitória neste domingo pode fazer o Azulão se afastar de vez da Série B. O São Caetano chegou aos 48 pontos, mas se manteve em 17.º lugar. O Coritiba, que perdeu do Atlético-MG, por 1 a 0, continua com 45 pontos, em 19.º lugar. Sob o comando de Cuca, o time do ABC apresentou sensível melhora, tendo somado quatro pontos nos últimos dois jogos, vencendo o Corinthians, por 1 a 0, e empatando fora de casa com o Atlético-PR, em 2 a 2. Os jogadores voltam ao trabalho nesta terça-feira. Os reforços para os próximo jogo serão os atacantes Edilson e Dimba que cumpriram suspensão automática.