São Caetano só pensa no Internacional Passado o momento de instabilidade provocada pelo suposto interesse do Cruzeiro em levar o técnico Péricles Chamusca para a Toca da Raposa, o São Caetano voltou aos treinos normais nesta quarta-feira à tarde, no estádio Anacleto Campanella. O técnico se diz "absolutamente" concentrado para o jogo contra o Internacional, no próximo domingo, às 18 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) pela 42ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Azulão é o terceiro colocado do Brasileirão, somando 74 pontos, quatro a menos que o líder Atlético-PR, faltando cinco rodadas. A preocupação do técnico será mesmo escolher um substituto para o lateral-esquerdo Triguinho, suspenso com três cartões amarelos. "Fora este desfalque, minha idéia é manter a mesma base dos últimos três jogos, quando vencemos Ponte Preta, Paraná e Cruzeiro", explicou. Existem duas opções. Uma delas é escalar Márcio Alexandre, reserva imediato e que não foi bem nas vezes que atuou, ou relacionar Jonas, de 17 anos, na lateral direita e improvisar Ceará na lateral-esquerda. O aproveitamento do meia Éder pelo setor, em princípio, está descartado. O atacante Euler já voltou aos treinos normais na terça-feira, recuperado de fadiga muscular na coxa direita. Mas, agora, na condição de reserva, uma vez que Fernando Baiano marcou três gols nos últimos três jogos. O zagueiro Tiago também treinou normalmente e pode ser opção. Quem vai continuar de fora é o lateral direito Ânderson Lima, com entorse no joelho esquerdo, e que não deve atuar mais este ano.