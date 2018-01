São Caetano só volta aos treinos na 4ª Duas importantes vitórias sobre Corinthians e Santos, ambos por 1 a 0, deixaram o São Caetano na expressiva sexta posição no Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. O esforço do elenco nestas duas semanas foi recompensado com a folga de dois dias confirmada pela comissão técnica. O elenco se apresenta somente na quarta-feira, às 9 horas, para iniciar os treinos com vistas ao jogo diante do Vitória, domingo, no Estádio Anacleto Campanella. O técnico Mário Sérgio, sem nenhum tipo de constrangimento, explicou as razões que a comissão técnica optou pelo descanso. "Eles trabalharam duro e foram eficientes, porque derrubaram dois dos principais times do Brasil no momento. Além disso, o time está num ritmo muito bom fisicamente. O descanso será produtivo." O ponto forte do time continua sendo a defesa, que a partir desta rodada passou a ser a menos vazada com apenas 12 gols. O time do ABC também sofreu apenas duas derrotas, uma a menos do que o Cruzeiro, líder isolado da competição.