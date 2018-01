São Caetano sofre baixa de última hora Os planos do técnico Estevam Soares foram por água abaixo no coletivo desta sexta-feira cedo. A idéia era manter o esquema 3-5-2 no São Caetano para o jogo contra o Mogi Mirim, domingo, no estádio Anacleto Campanella, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. Mas o zagueiro Gustavo sentiu uma lesão muscular, estando praticamente vetado. A solução será retornar ao esquema 4-4-2 com a entrada de um volante: Raullen ou Pingo. Gustavo sentiu uma contusão na panturrilha da perna direita nos minutos finais do coletivo. Ele irá passar por exames para saber se tem condições de entrar em campo. Sem zagueiros na reserva, porque Douglas está no departamento médico e Neto recupera a forma física, o treinador fica sem opção para continuar no esquema 3-5-2. "O time já estava definido e sem alterações. Iríamos continuar com o mesmo grupo que venceu o União Barbarense, por 2 a 1, mas agora temos que esperar", conclui o técnico. O Azulão treina neste sábado, às 9h30, no estádio Anacleto Campanella, onde haverá somente um recreativo. Com 29 pontos, em quarto lugar, o São Caetano tenta garantir sua posição para assegurar uma vaga na Copa do brasil do próximo ano.