São Caetano sofre para vencer Bangu O São Caetano sofreu para vencer o Bangu por 2 a 1, neste sábado à tarde, no estádio Anacleto Campanella, no ABC paulista. A vitória deixou o Azulão com 7 pontos no Torneio Rio-São Paulo, enquanto o time carioca segue entre os últimos colocados da competição, com 4 pontos. Jogando em casa, o São Caetano começou o jogo pressionando o adversário, com um bom toque de bola e muita marcação. Mas, mesmo assim, a equipe paulista encontrou dificuldades para superar a defesa do Bangu e chegar ao gol. Do seu lado, o time carioca apostava apenas nos contra-ataques. Apesar do domínio, o São Caetano criou poucas chances de gol e só abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, quando Anaílson recebeu um passe de Somália e acertou um chute forte e alto, no ângulo do goleiro Eduardo. O Bangu conseguiu empatar aos 25 minutos do segundo tempo, com o meia Zada. O gol da vitória do São Caetano só saiu aos 37, quando Adãozinho marcou de pênalti. Depois, até o final do jogo, o time da casa lutou para segurar a vitória, enquanto os cariocas buscavam novo empate.