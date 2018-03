São Caetano soma dez empates no Brasileiro O São Caetano é o campeão dos empates no Campeonato Brasileiro. Domingo segurou a igualdade sem gols com o Internacional, garantindo seu décimo resultado igual, marca insuperável pelos demais participantes. Só que desta vez, o placar foi muito bem recebido pelo técnico Nelsinho Baptista. Ele acha que, pelas circunstâncias, o resultado deve ser considerado como positivo, considerando-se o fator campo, o Estádio Beira-Rio, e a força do adversário. ?A lógica é empatar fora e ganhar em casa, mas sempre lutando para vencer." Nem que para atingir este objetivo ele tenha que optar por um esquema 3-5-2, que ele não aprova tanto. ?Na realidade jogamos com dois zagueiros e uma proteção na frente, dando liberdade para Marcelo Mattos e Mineiro também avançarem às vezes." O São Caetano tem 31 pontos, em 11º lugar. Seu próximo compromisso será diante do Juventude, sábado, no ABC. Antes, porém, fará sua estréia na Copa Sul-Americana, quarta-feira, contra o Palmeiras, também no Estádio Anacleto Campanella.