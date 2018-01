São Caetano sonha com Marcelinho Além da missão de comandar a reformulação no elenco do São Caetano, o técnico Mário Sérgio acha que seu time precisa ter um jogador de mais experiência e liderança para a temporada de 2003. Alguns nomes estão em pauta e o principal deles seria Marcelinho Carioca, ex-Corinthians, que está de volta ao Brasil depois de uma temporada no futebol japonês. As negociações ganhariam peso com a participação efetiva do empresário Juan Figer, que assumiria uma participação dentro do departamento de futebol do clube. Marcelinho está de férias no Rio e já conversou com dirigentes do Flamengo, clube que iniciou a carreira na década de 90. O São Caetano sonhou com Ramon, do Vasco, que acabou acertando sua ida para o Verdy Toquio, do Japão, onde receberá US$ 200 mil por mês. Enquanto não chega uma estrela no estádio Anacleto Campanella, Mário Sérgio vai ter que se virar com os modestos reforços apresentados por sua diretoria na sexta-feira. O elenco seguiu neste domingo à tarde para a Chácara Santa Luzia, em Mauá. A diretoria apresentou sete reforços: os volantes Ramalho, do Bahia, Marco Aurélio, do Palmeiras, e o lateral-direito Rafael, do Guarani; o lateral esquerdo Zé Carlos, do Goiás; os atacantes Carlos Ferrari, do Mirassol; Daniel, do Atlético Sorocaba e Valdo, do Juventude-RS. O lateral-esquerdo Dedé, do Serra-ES, também está contratado.