São Caetano supera seu maior trauma A vitória convincente do São Caetano sobre a Ponte Preta, por 3 a 0, acabou com qualquer dúvidas sobre a reação do elenco após a trágica morte do zagueiro Serginho, no Estádio Morumbi, há quase duas semanas. Recuperado psicologicamente, o Azulão ainda terá a chance de se aproximar dos líderes na quarta-feira, em casa, quando fará o jogo adiado com o Paraná, chegando aos 71 pontos. Depois, ainda em casa, receberá o Cruzeiro, pela 41ª rodada. "Este jogo aqui em Campinas era decisivo para nós, assim como o próximo diante do Paraná e depois contra o Cruzeiro, porque podemos ficar bem perto dos líderes e brigar pelo título", disse o técnico Péricles Chamusca. Ele disse que seu time esteve quase perfeito, imprimindo velocidade e sendo muito eficiente nas finalizações. "Tivemos outros jogos com chances para marcar gols no início, mas eles não saíram. Desta vez deu tudo certo", completou. O técnico voltou a lembrar que o jogo com o São Paulo, perdido por 4 a 2 em 34 minutos, foi mesmo atípico. "Não houve tática, técnica e nada naquele jogo". Os jogadores também estavam satisfeitos e até aliviados. Para o volante Mineiro, a vitória foi resultado do trabalho da semana. O meia Marcinho elogiou a postura ofensiva do time: "Viemos determinados a vencer", disse. Quem estava cabisbaixo nos vestiários era o lateral direito Anderson Lima, que sofreu um entorse no joelho esquerdo quase no final do primeiro tempo. No intervalo ele foi substituído por Jonas e agora passa a ser preocupação para o jogo contra o Paraná. O goleiro Sílvio Luís, vetado de última hora com dores lombares, deve ser liberado pelo médico Paulo Forte. Além disso, o atacante Fabrício Carvalho, que cumpriu suspensão, também reforçará o ataque no lugar de Fernando Baiano. Do lado da Ponte Preta, o técnico Nenê Santana reconheceu que "entramos dormindo em campo" e acabou resultando em dois gols relâmpagos do São Caetano. Achou ainda que o time reagiu em campo, mas que não "teria chances de reagir diante de um adversário muito qualificado". Vários jogadores deixaram o campo na bronca com o centroavante Fernando Baiano, do São Caetano. Segundo eles, o adversário estava "menosprezando", com toques de letra e jogadas de efeito. Por conta disso, ele recebeu duas entradas violentas de Gustavo e Ricardo Conceição, mas ambos foram punidos com cartões amarelos. "Fica fácil fazer gracinha quando está ganhando por 3 a 0", resumiu Nenê Santana. Apesar da derrota, o time continua na nona posição, com 58 pontos, portanto em condições de continuar sonhando com uma vaga na Copa Sul-Americana. A chance de se recuperar vai acontecer na próxima rodada, sábado à tarde, diante do Grêmio, lanterna do Brasileirão. O departamento técnico da CBF vai definir, nesta segunda-feira, o local do jogo, uma vez que o time gaúcho perdeu mando de campo e não pode atuar no Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS). O meia Júlio César deve voltar, em contrapartida os volantes Romeu e Ricardo Conceição vão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.