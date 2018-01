São Caetano surpreende Santos na Vila Na derrota para o São Caetano, por 1 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro, o Santos mostrou que precisará trabalhar bastante se quiser continuar sonhando em chegar à decisão da Copa Libertadores da América. Até o jogo de quarta-feira, contra o Independiente Medellín, na Colômbia, o técnico Emerson Leão terá muito trabalho para armar um time mais objetivo e com pontaria. ?Não merecíamos. Mais uma vez ficou provado que nem sempre o melhor, sai vencedor", lamentava o lateral Léo. ?A equipe buscou a vitória, mas o São Caetano jogou em cima do nosso erro e venceu", tentava explicar o volante Renato. Pior para Paulo Almeida. Quando o Santos era melhor, o volante perdeu a bola para Mineiro, que tocou para Marcinho dar ao São Caetano a primeira vitória fora de casa. A derrota também acabou com a seqüência de cinco partidas invictas do Santos no Campeonato Brasileiro. Em um primeiro tempo em que o Santos sufocou o adversário, o São Caetano é que começou assustando. Logo no primeiro ataque, Mateus tabelou com Marcinho no meio da defesa santista, mas perdeu a grande oportunidade de abrir o placar. Ficou desenhado qual seria a principal jogada do São Caetano durante o resto do tempo. Nos contra-ataques, o time do ABC tinha como ponto de referência os dois atacantes, que abusavam nas envolventes tabelas. Com cinco homens no meio-de-campo, Mário Sérgio tentava travar as jogadas criadas por Diego e Elano. Robinho e Fabiano não tiveram muitas oportunidades. Mas quando a bola chegava ao ataque, não correspondiam. A única maneira encontrada para acuar o São Caetano foi utilizar as laterais. Do lado esquerdo, Léo tinha muita facilidade em chegar à linha de fundo, jogando nas costas de Marlon e beneficiado pela deficiência na marcação do zagueiro Thiago. Na direita, Reginal Araújo sofria para passar pelo volante Fábio Santos, improvisado por Mário Sérgio naquele setor. Nos cruzamentos e escanteios, o Santos começava a crescer e chegar perto de abrir o placar. A melhor oportunidade aconteceu aos 25, depois de um escanteio cobrado por Elano, Pereira, de cabeça, mandou a bola na trave de Silvio Luiz. O Santos mandava na partida. Leão adiantou a marcação e os atacantes se esforçavam para pressionar a saída de bola do São Caetano. Elano assustou Silvio Luiz em uma cobrança de falta, aos 33. Em um contra-ataque, Reginaldo Araújo apareceu como homem-surpresa pelo lado esquerdo, tocou para Léo, que chutou cruzado e forte. Dininho salvou o gol. O 0 a 0 no placar irritava os jogadores do Santos, que reconheciam merecer ao menos um gol antes do intervalo. ?A equipe criou muitas chances. O São Caetano está jogando na retranca. Não merecíamos esse empate", reclamava Diego, antes de ir para o vestiário. ?Temos que por a bola pra dentro", repetia, inconformado, o lateral Léo. Na segunda etapa, Mário Sérgio deixou claro que o empate até aquele momento era um grande resultado para o São Caetano, ao trocar o atacante Mateus pelo volante Mineiro. Também tirou Fábio Santos e colocou Zé Carlos, um especialista na lateral-esquerda, para frear as subidas de Elano, deslocado por Leão, ao trocar Reginaldo Araújo por Douglas e Robinho, gripado, por Nenê. O Santos era todo ataque. Atacava com nove jogadores e deixava o zagueiro Pereira responsável por deter as esporádicas subidas ao ataque do São Caetano. O time do ABC se segurava como podia e Marcinho ficava isolado no meio-de-campo na tentativa de puxar algum contra-ataque. Leão também poupou Diego para a partida de quarta-feira com a entrada de Rubens Cardoso, que mais atrapalhava o setor esquerdo do Santos do que auxiliava as subidas de Léo. De tanto pressionar o adversário e se despreocupar com a defesa, o Santos acabou sendo castigado. Depois de uma saída errada, Paulo Almeida perdeu a bola para Mineiro, que tocou para Marcinho rolar para o fundo da rede. Gol do São Caetano, aos 35. E o Santos sucumbia dentro da Vila Belmiro. Ficha Técnica: Santos: Fábio Costa; Reginaldo Araújo (Douglas), Alex, Pereira e Léo; Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego (Rubens Cardoso); Robinho (Nenê) e Fabiano. Técnico: Émerson Leão. São Caetano: Sílvio Luiz; Dininho, Thiago e Gustavo; Marlon, Ramalho, Marco Aurélio, Fábio Santos (Zé Carlos) e Capixaba; Marcinho e Mateus (Mineiro). Técnico: Mário Sérgio. Gols: Marcinho aos 35 minutos do segundo tempo. Árbitro: Luís Marcelo Cansian (SP). Cartão Amarelo: Thiago, Gustavo, Dininho, Fabiano, Ramalho, Marco Aurélio e Paulo Almeida. Local: Vila Belmiro.