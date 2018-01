São Caetano tem apenas uma dúvida O São Caetano tem apenas uma dúvida para o jogo contra o América, domingo, às 16h, no Estádio Anacleto Campanella, pela 8.ª rodada do Campeonato Paulista. O meia-atacante Anaílson está recuperado de uma lesão muscular e pode reaparecer no ataque. Assim, o time trocaria, de novo, o esquema 3-5-2 pelo 4-4-2, com a saída do zagueiro Gustavo. As duas fórmulas foram testadas pelo técnico Zetti no coletivo desta tarde, quando os jogadores se apresentaram depois da folga concedida com o desgaste da viagem entre Maceió e São Paulo, na quinta-feira. O Azulão venceu o Corinthians Alagoano, por 2 a 0, na sua estréia da Copa do Brasil, eliminando a necessidade do jogo de volta. Na capital alagoana, o titular foi Gustavo com o meia Marcinho atuando mais no ataque ao lado de Luís Cláudio. O meia Anaílson sentia dores na panturilha da perna esquerda, mas acabou liberado pelos médicos. "Acho que é um dúvida saudável, porque os dois jogadores estão bem", comentou Zetti, confirmando também o retorno do lateral-esquerdo Triguinho na vaga do garoto Pará. Adepto do 4-4-2, o técnico deve mesmo confirmar a entrada de Anaílson para ajudar o time a se reabilitar de três derrotas seguidas n o Paulistão para Rio Branco, São Paulo e Guarani. O time do ABC soma nove pontos, ocupando a 10.ª posição.