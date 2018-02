São Caetano tem desfalques na defesa Depois da eliminação precoce no Campeonato Paulista, o São Caetano esperou 22 dias para voltar a campo, desta vez pela Copa do Brasil. Mas, durante esse período, o técnico Mário Sérgio perdeu algumas jogadores importantes para enfrentar o Botafogo-RJ, nesta quarta-feira, às 19 horas, no estádio Anacleto Campanella. Os problemas se concentram no setor defensivo. O goleiro Silvio Luís, com uma lesão no joelho direito, foi vetado pelo departamento médico. Outro que também está fora é o zagueiro Dininho, com dores na virilha. Serginho, expulso no único jogo do São Caetano na Copa do Brasil, contra o Sampaio Corrêa (vitória por 4 a 1, no Maranhão), terá que cumprir suspensão e completa a lista de ausentes. Misterioso como sempre, Mário Sérgio ainda não divulgou os substitutos. No gol, Luciano está certo. Os mais cotados para formar a dupla de defesa são Edson Batatais e Rancharia. Mas o treinador só divulgará a escalação oficial momentos antes da partida, como já se tornou rotina. A diretoria ainda não confirmou os novos reforços para o Campeonato Brasileiro, mas alguns nomes já estão sendo comentados, como o atacante Denni, do Santo André, e o volante Fabinho, da Ponte Preta. Mário Sérgio também confirmou que não recebeu nenhuma proposta do Flamengo, que demitiu Evaristo Macedo no domingo. "Nem tenho interesse de deixar o São Caetano", assegurou o treinador.