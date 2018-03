São Caetano tem dúvida no esquema Ser mais precavido e usar o esquema 3-5-2 ou mais agressivo com o esquema 4-4-2. Esta é a dúvida do técnico Estevam Soares, do São Caetano, que viajou nesta sexta-feira à tarde para Belém, onde domingo à tarde, enfrenta o Paysandu pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. No treino tático da manhã, o técnico voltou a testar as duas formas. E se mostrou satisfeito com o rendimento prático: "O time se comportou bem das duas maneiras. Isso é bom, porque posso usá-las no jogo". A preocupação do técnico é com o clima de Belém, segundo ele "quente e abafado". Tanto que ele alertou seus jogadores para que evitem, ao máximo, desperdiçar energia. Se confirmar o esquema com três zagueiros, Émerson, vindo do Gama-DF, fará sua estréia ao lado de Douglas e Thiago e ocupando a vaga do volante Paulo Miranda, vetado com lesão muscular. A outra alternativa seria a entrada de um outro volante, no caso Pingo. A comissão técnica programou um último treino na capital paraense, neste sábado, em princípio pela manhã no Estádio Baenão, do Remo, rival do Paysandu. O Azulão, com cinco pontos, é o oitavo colocado.