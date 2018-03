São Caetano tem jogador expulso no primeiro minuto, mas vence São Bento no final

Mesmo jogando com um homem a menos desde o primeiro minuto de jogo devido à expulsão do zagueiro Domingues, o São Caetano foi guerreiro e conseguiu uma importante vitória sobre o São Bento neste sábado, por 1 a 0, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP), pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O São Caetano assume provisoriamente a vice-liderança do Grupo B com os mesmos 10 pontos de São Paulo e Ponte Preta, que ainda entram em campo neste domingo. Por outro lado, o São Bento voltou a perder depois de quatro jogos e estacionou nos 13 pontos. Na vice-liderança do Grupo C, o time de Sorocaba (SP) pode ser ultrapassado pelo Novorizontino.

+ Confira a tabela do Campeonato Paulista

+ Mais notícias do Cameponato Paulista

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A partida no estádio Anacleto Campanella começou muito movimentada. Niltinho recebeu de Chiquinho e quase abriu o placar para o São Caetano, que ficou com um homem a menos quando Domingues foi expulso logo no primeiro minuto ao cometer falta em Everaldo no meio de campo. Depois disso, o jogo virou ataque contra defesa. O São Bento pressionou e criou várias oportunidades, mas só não marcou porque o goleiro Helton Leite fez pelo menos quatro grandes defesas.

Quem esperava que o São Bento iria pressionar o São Caetano na etapa final se enganou. O time de Sorocaba encontrou muitas dificuldades para escapar da marcação do adversário e criou apenas uma boa oportunidade. Rogério subiu mais que todo mundo e cabeceou para defesa de Helton Leite.

Quando parecia que o jogo terminaria empatado, aos 45 minutos Bruno Recife recebeu de Ermínio e, mesmo sem ângulo na ponta esquerda, já dentro da área, estufou as redes do goleiro Rodrigo Viana.

O São Caetano volta a campo apenas no dia 5 de março (segunda-feira) contra o Palmeiras, às 20h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, enquanto que o São Bento enfrenta o Red Bull Brasil no próximo sábado, às 16h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Os jogos serão válidos pela 10.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 1 x 0 SÃO BENTO

SÃO CAETANO - Helton Leite; Alex Reinaldo, Domingues, Max e Bruno Recife; Ferreira, Vinícius Kiss, Chiquinho (Ermínio) e Niltinho (Carlão); Diego Rosa e Marlon (Sandoval). Técnico: Pintado.

SÃO BENTO - Rodrigo Viana; Régis Souza, Rogério, Luizão e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Celsinho (Léo Itaperuna) e Maicon Souza; Lucas Crispim (Cássio Gabriel), Everaldo (Lucas Farias) e Anderson Cavalo. Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOL - Bruno Recife, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ferreira e Neneca (São Caetano); Lucas Crispim, Luizão e Celsinho (São Bento).

CARTÃO VERMELHO - Domingues (São Caetano).

ÁRBITRO - Salim Fende Chavez.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).