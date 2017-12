São Caetano tenta 9.ª vitória seguida O São Caetano será um osso duro de roer para o Corinthians. Esta é a expectativa no clube que deixou de ter chances reais de conquistar o título da temporada, mas mantém viva sua esperança de garantir uma vaga na Taça Libertadores da América no próximo ano. O objetivo neste domingo, às 16 horas, é só manter o retrospecto positivo em casa onde venceu os últimos oito jogos consecutivos. "Apesar de todo respeito que temos com o adversário, precisamos sempre pensar em vitória", disse o técnico Péricles Chamusca, evitando comentar a possibilidade do time perder 24 pontos no STJD por causa da morte do zagueiro Serginho. "Fizemos um pacto co m os jogadores para nos concentrarmos somente neste jogo", completou. O Azulão soma 74 pontos, ocupando a quarta posição geral. Com relação ao Corinthians, dirigido por Tite, ex-técnico do Azulão no início da temporada, a palavra-chave é respeito. "Ninguém vence na véspera e sem plano de jogo. A vitória é o resultado do trabalho durante toda a semana", diz Chamusca. Ele mantém o esquema 3-5-2, promovendo apenas as mudanças necessárias no time, especificamente na defesa. Marco Aurélio fará a função de terceiro zagueiro no lugar de Gustavo, suspenso com três cartões amarelos. Triguinho, após cumprir suspensão, volta à lateral-esquerda com Ceará passando a atuar na lateral direita no lugar de Jonas. Durante a semana, Chamusca exigiu bastante dos jogadores na parte de finalização, bem como mais movimentação e velocidade nas jogadas ofensivas. A dupla de ataque será formada pelo ex-corintiano, Fernando Baiano, com seis gols, e Fabrício Carvalho, que já marcou 16 gols. Recuperado de contusão, Euller fica como opção no banco de reservas. No coletivo de sexta-feira, o zagueiro Dininho foi poupado, mas não preocupa. O elenco fechou seus preparativos com um animado recreativo na manhã de sábado. Agora corre atrás de outra vitória no Brasileirão.