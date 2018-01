São Caetano tenta a 3ª vitória seguida Depois de vencer os dois líderes do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Fluminense, o São Caetano busca sua terceira vitória consecutiva contra o Paraná, nesta quarta-feira, às 19h30, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP). O time do ABC é o sétimo colocado com 20 pontos ganhos, enquanto o paranaense é o décimo, com 18. O técnico Estevam Soares exige seriedade de seus jogadores, mesmo sabendo que seu time é o favorito para vencer. "Estamos vivendo uma boa seqüência, mas não devemos nos empolgar. O Paraná está só dois pontos atrás da gente", repetiu o técnico, nos últimos dois dias. O fato do adversário ter perdido para o Corinthians, por 3 a 2, em Curitiba, é outro argumento para pedir empenho. "Num campeonato equilibrado, duas derrotas seguidas deixam todo mundo à perigo. Tenho certeza de que teremos muita dificuldade", completou Soares. Para vencer em casa, o São Caetano terá um reforço de peso: o atacante Dimba, artilheiro do time com cinco gols, que volta ao time titular após cumprir suspensão automática. Assim, o meia Lúcio Flávio ficará como opção no banco de reservas e o time deve jogar no esquema 4-4-2. Outra mudança acontece no meio-campo: o volante Júlio César foi expulso contra o Fluminense e terá de cumprir suspensão automática. Em seu lugar entra Paulo Miranda. A história do confronto entre ambos é recente, com apenas cinco anos. Mas neste curto período, os números do São Caetano são melhores. Em nove jogos disputados, o time do ABC venceu quatro, perdeu duas e empatou três.