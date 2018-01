São Caetano tenta a primeira vitória Lanterna do Grupo 7 com apenas 2 pontos, o São Caetano tenta hoje conquistar a primeira vitória na Taça Libertadores da América e, assim, manter-se vivo na competição. A equipe de Jair Picerni enfrenta o Olmedo, do Equador, às 19 horas, no Estádio Anacleto Campanella. No jogo de ida, disputado em Riobamba, os donos da casa venceram por 2 a 1 e deram início à seqüência de maus resultados dos brasileiros, tanto no torneio continental, quanto no Campeonato Paulista. No entanto, a recuperação demonstrada nas últimas rodadas do Estadual é a grande esperança de Picerni. Ele aposta que a equipe vai conseguir a reabilitação também na competição internacional. O líder do grupo é o Cruz Azul, com 10 pontos em cinco jogos, seguido do Defensor Sporting, com sete em cinco, e do Olmedo, que tem seis em quatro. Um dos argumentos utilizados pela comissão técnica para incentivar o elenco é a matemática. Para classificar-se, o time do ABC precisa vencer seus dois jogos, amanhã à noite contra o Olmedo e na última rodada, quando vai ao Uruguai enfrentar o Defensor. No primeiro jogo, realizado em São Caetano do Sul, houve empate sem gols. Mas não é só. Os brasileiros terão de torcer por um tropeço do Olmedo, que faz sua última partida contra os mexicanos do Cruz Azul, no México. Porém, Picerni terá de administrar alguns problemas. O primeiro deles é o goleiro Sílvio Luís. Com dores musculares, ele foi vetado. Já os atacantes Magrão e Romualdo, apesar de estarem em fase final de recuperação, só devem ficar à disposição para o jogo de sábado, contra o Santos, pelo Paulista. Promoção - Para atrair mais torcedores, a diretoria do clube decidiu reduzir o preço dos ingressos e estipulou um valor único de R$ 5,00. "Ainda estamos na briga e a força de nossa torcida é fundamental. Esperamos que ela compareça", afirmou o atacante Sinval.