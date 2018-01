São Caetano tenta contratar Ramon A diretoria do São Caetano mais uma vez promete montar um time capaz de brigar por títulos. Depois de muita cautela, foram confirmadas quatro reforços para 2003: o lateral-direito Rafael, do Guarani, o volante Ramalho, do Bahia, o meia Marco Aurélio, do Palmeiras, e o atacante Zé Carlos, do Goiás. O próximo reforço pode ser o meia Ramon, destaque do Vasco da Gama no Brasileirão. O técnico Mário Sérgio teria pedido à diretoria, pelo menos, um jogador que chama de ?diferenciado?. E o meia vascaíno seria o primeiro na lista do técnico. Mas um desmanche parece inevitável. Esquerdinha, Wágner e Rinaldo foram para o Guarani, de Jair Picerni. O meia Adãozinho é disputado pelos dois times de Campinas: Guarani e Ponte Preta, enquanto os volantes Magrão e Claudecir devem mesmo retornar ao Pal meiras após o término de seus contratos, no dia 31 de dezembro.