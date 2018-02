São Caetano tenta corrigir erros Perder a liderança do Campeonato Brasileiro não é o fim do mundo. Pelo menos para o técnico Muricy Ramalho que reagiu com naturalidade ao fato depois da derrota para o Goiás, por 3 a 2, domingo, no estádio Serra Dourada. A derrota colocou o Azulão em quarto lugar, com 18 pontos ao lado de Criciúma, São Paulo e Cruzeiro que também perderam na 11ª rodada. Muricy Ramalho só acha que o time precisa corrigir os erros da marcação mostrados em Goiânia. "Não mantivemos a concentração e sofremos alguns gols que não poderíamos ter tomado. Por isso perdemos", confessou o técnico que não vê nenhuma relação entre as três derrotas do time na competição, todas fora de casa. Antes de cair diante do Goiás, o Azulão perdeu para Figueirense, por 1 a 0, e Coritiba, também pelo mesmo placar. "Todos estes jogos foram equilibrados. Então precisamos manter um ritmo forte, por que os outros times estão cada vez mais bem preparados", diz o treinador. Os jogadores ganharam folga até esta terça-feira quando iniciarão os trabalhos visando o jogo contra o lanterna Botafogo, domingo no ABC. NO dia 7 enfrenta o Paysandu, em Belém, e depois o Fluminense, dia 10, no Rio de Janeiro.