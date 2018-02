São Caetano tenta efeito suspensivo O São Caetano entrou nesta quinta-feira com um pedido de efeito suspensivo da condenação da perda de 24 pontos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O advogado do clube do Grande ABC, João Zanforlim, está aguardando a resposta do presidente Luiz Zveiter, o pode ocorrer ainda nesta quinta. Se Zveiter acatar o pedido, o São Caetano volta imediatamente para a quarta colocação na classificação do Campeonato Brasileiro. Na semana que vem, ainda sem data marcada, será julgado o recurso - que o São Caetano protocolou nesta quinta - da perda dos pontos, da punição do médico Paulo Forte e do presidente Nairo Ferreira de Souza.