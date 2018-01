São Caetano tenta manter a evolução Não há ninguém mais otimista no São Caetano do que o técnico Zetti. Mas ele parece muito realista ao analisar as chances de seu time vencer o Santos, neste domingo à tarde, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Zetti tem conversado com seus jogadores e já tem uma exata noção do que será necessário para quebrar a invencibilidade do Santos. "Temos que fazer o melhor jogo do ano", avisou o treinador do São Caetano. Mas ele acha bem possível atingir este objetivo, principalmente porque o time vem de três vitórias consecutivas, duas pelo Campeonato Paulista, sobre América (3 a 1) e Ituano (2 a 0), e, antes disso, diante do Corinthians Alagoano, por 2 a 0, pela Copa do Brasil. "Os resultados mostram que o grupo está evoluindo. Eu me sinto mais a vontade e os jogadores também parecem já ter assimilado a mudança natural provocada pela troca de comando", disse Zetti. A missão, porém, vai além se for considerado o retrospecto dentro do próprio Paulistão, no qual o São Caetano somou seus 15 pontos em casa. Fora do ABC, perdeu três vezes: Paulista (4 a 1), Rio Branco (3 a 2) e Guarani (1 a 0). Depois de alguns jogos de indefinição, Zetti parece mesmo ter optado pela manutenção do esquema 3-5-2. Ele, porém, não descarta a mudança durante o jogo para o 4-4-2, como aconteceu diante do Ituano, quando tirou o zagueiro Gustavo para a entrada do meia-atacante Anailson. Mas, o técnico acha fundamental mexer o mínimo possível no time em prol de um maior entrosamento. Assim, só vai fazer uma mudança forçada, com o veto do lateral-direito Ceará, com uma lesão muscular, e a entrada de Alessandro, o seu reserva imediato. Um dos jogadores mais otimistas do grupo é o atacante Luís Cláudio, que já tem quatro gols no Paulistão e tem sido um substituto à altura de Fabrício Carvalho, afastado por 90 dias dos treinos devido problemas cardíacos.