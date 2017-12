São Caetano tenta manter boa fase Disposto a buscar mais três pontos no Torneio Rio-São Paulo, o São Caetano promete manter o ritmo dos últimos jogos para vencer o Botafogo, no Estádio Caio Martins, em Niterói, neste domingo. Depois de um começo irregular na temporada, o vice-campeão brasileiro se reabilitou . Foram três vitórias na Libertadores, que lhe valeram a liderança do Grupo 1, e outras três no Rio-São Paulo, que o colocaram na quarta posição, com 16 pontos. A comissão técnica do São Caetano já revelou um plano bastante arrojado para esse primeiro semestre: ser campeão nas duas competições. A fase é tão boa que o técnico Jair Picerni não tem nenhum problema para escalar a equipe. Tanto que confirmou a mesma formação que venceu o Cobreloa, por 3 a 0, quinta-feira, no Estádio Anacleto Campanella, no ABC. "Não há novidade no nosso time, que corre muito, ataca bastante e vence muitos adversários", atesta o treinador. O Botafogo precisa vencer para não se distanciar da zona de classificação do torneio. Os cariocas têm o mesmo número de pontos do São Caetano, 16, mas, por ter uma vitória a menos, ocupa a quinta colocação na tabela. O artilheiro do Rio-São Paulo, Dodô, com 12 gols no torneio, deve receber marcação especial do time paulista.