São Caetano tenta manter concentração A comissão técnica do São Caetano ganhou um problema inesperado nesta sexta-feira, dia do último coletivo para o jogo contra o Corinthians, domingo à tarde, no estádio Anacleto Campanella, pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. A possibilidade de o time perder 24 pontos no STJD por causa da morte de Serginho foi o assunto dominante no estádio Anacleto Campanella, mas que passou a ser minimizado pelo técnico Péricles Chamusca. "Este é um problema extra-campo e que nós devemos ficar à parte. Nossa preocupação deve ser sempre em vencer e devemos nos concentrar totalmente no próximo jogo, que é diante do Corinthians, um adversário forte e tradicional", disse o técnico. Esta mensagem ele também transmitiu aos jogadores que podem, de repente, ver o trabalho da temporada indo por água abaixo. "Seria injusto", finalizou o técnico, lembrando do trabalho psicológico feito em cima do elenco para superar a perda traumática de um companheiro. Com relação ao time, está praticamente definido com duas mudanças. Uma já era conhecida, a volta de Triguinho, após cumprir suspensão automática, na lateral-esquerda. Desta forma, Ceará volta a atuar como lateral direito com a saída de Jonas. A outra alteração acontecerá na defesa, onde Marco Aurélio vai entrar na vaga de Gustavo, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Internacional, por 1 a 0. Dentro do esquema 3-5-2, o Azulão vai buscar sua nona vitória consecutiva em casa. O time soma 74 pontos e defende a quarta posição, de olho numa vaga na Taça Libertadores da América, uma vez que o título ficou distante. Os jogadores participam de um treino leve neste sábado pela manhã e depois iniciam a concentração.