São Caetano tenta melhorar pontaria Depois do empate do São Caetano com o Bahia por 0 a 0, na rodada de quarta-feira do Campeonato Brasileiro, o técnico Mário Sérgio constatou uma coisa: seu time precisa melhorar a pontaria. "Nos jogos fora, a melhor maneira de jogar é mesmo nos contra-ataques, mas precisamos marcar gols. Caso contrário, deixamos de ganhar pontos importantes em termos de classificação", explicou. Com 27 pontos, o São Caetano é o 9º colocado no Brasileiro. Seu próximo jogo será no domingo, contra o lanterna Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Como a delegação chegou a São Caetano do Sul só após o almoço desta quinta-feira, a comissão técnica dispensou os jogadores. Apenas os reservas treinaram levemente à tarde. No domingo, Mário Sérgio terá todos os jogadores à disposição. O zagueiro Gustavo e o volante Fábio Santos cumpriram suspensão e estão de volta.