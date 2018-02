São Caetano tenta melhorar posição Correndo contra a irregularidade, o São Caetano quer aproveitar a chance de atuar em casa para vencer o vice-lanterna Atlético Sorocaba, que tenta fugir da zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. O objetivo do Azulão, agora sob o comando de Estevam Soares, é terminar entre os cinco primeiros colocados. O jogo começa às 18 horas no estádio Anacleto campanella. Apesar de o título estar próximo do São Paulo, o São Caetano não desanima e luta para terminar a competição o mais próximo dos líderes. O time está na sexta colocação, com 23 pontos e há quatro rodadas sem perder. O Sorocaba, motivado pela vitória fora de casa sobre a Internacional de Limeira, por 3 a 1, está na vice-lanterna do Paulista, com apenas dez pontos. Este jogo marcará a estréia do técnico Estevam Soares diante da sua torcida. Desde que assumiu o time, ele fez dois jogos, venceu uma, contra o União São João, por 5 a 4, em Araras, e empatou com o Corinthians, por 2 a 2, no Pacaembu. "Não existe jogo fácil, mas temos a missão de vencer em casa", afirmou o técnico, após o treino tático da manhã. Para este jogo, ele não terá dois jogadores machucados: Neto, com inchaço do tornozelo direito, e Canindé, que sofreu lesão muscular contra o Corinthians. Exames constataram cinco centímetros de abertura no músculo da coxa esquerda e ele não joga mais no Paulistão, porque deve precisa de três semanas para se recuperar. Nos seus respectivos lugares entram: Gustavo e Anaílson. Assim, Marcinho atuará, de novo, no meio campo. No Sorocaba, o técnico Pintado não poderá contar com o zagueiro Marquinhos, suspenso. Ele também pode escalar um time mais ofensivo com a entrada de Éder Ceccon no ataque e Luciano Henrique sendo recuado para a armação. "Ainda não decidi. O jogo é bastante complicado, mas estamos em uma fase em que não podemos mais bobear", alertou Pintado.