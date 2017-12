São Caetano tenta nona vitória em casa Mesmo praticamente fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro, o São Caetano pode atingir uma marca respeitável diante do Corinthians, domingo à tarde, no Estádio Anacleto Campanella. O Azulão vai buscar a sua nona vitória consecutiva em casa, o que lhe manteria na luta por uma vaga na próxima Copa Libertadores. O técnico Péricles Chamusca não quer colocar nas costas de seus jogadores a responsabilidade da vitória, mas confia no "nível de amadurecimento" do grupo. Segundo ele, será um jogo "complicado" por se tratar de um clássico paulista, diante de um adversário perigoso e que também sonha e assegurar uma vaga na Copa Sul-Americana. Depois do dia 29 agosto, quando perdeu pela última vez em seus domínios (1 a 0 para o Flamengo), o São Caetano iniciou sua longa série de vitórias: Figueirense 1 a 0; Grêmio 2 a 0; Coritiba 1 a 0; Goiás 2 a 0; Paysandu 3 a 0; Fluminense 2 a 0; Paraná 2 a 1; e Cruzeiro 4 a 1. Após a derrota para o Internacional, por 1 a 0, no Estádio Beira-Rio, o Azulão ocupa a quarta posição, com 74 pontos. O time está praticamente definido com apenas uma mudança: a volta do lateral-esquerdo Triguinho, que cumpriu suspensão automática. Assim, Ceará volta para a direita, sua posição de origem, com a saída de Jonas.