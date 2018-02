São Caetano tenta recompor o time Como acontece com a Ponte Preta, o São Caetano tem vários desfalques para o jogo de domingo, às 18h10, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). São três titulares e um reserva que são baixas em relação ao time que empatou com o Internacional, por 1 a 1, e cumprirão suspensão automática na 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. As ausências mais sentidas são dos titulares que receberam o terceiro cartão amarelo: o zagueiro Gustavo, o lateral-esquerdo Triguinho e o volante Claudecir. O volante reserva Germano também fica de fora. O técnico Jair Picerni ainda não confirmou os substitutos, mas já sinalizou as prováveis mudanças. A defesa será recomposta com as voltas de dois jogadores que estavam suspensos: o zagueiro Thiago e o lateral-direito Alessandro, com Ricardo Lopes sendo improvisado na esquerda. Renaldo e o volante Pingo também podem ser improvisados na posição. No meio campo, existem várias opções: Paulo Miranda, Júlio César e Lúcio Flávio. Se ainda não definiu o time, Jair Picerni está ciente da necessidade de somar pontos para fugir da zona do rebaixamento. O são Caetano soma 37 pontos e está na 16.ª posição.